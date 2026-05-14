Antalya’da arsa satışı yüzünden tartıştığı yeğenini öldürdü

Antalya’da arsa tartışması…

Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı’ndaki noter önünde saat 15.00 sıralarında, Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında, iddiaya göre Bozkurt’a ait arsanın satışı nedeniyle otomobilde tartışma çıktı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., yanında bulunan tabancayla Bozkurt’a 4 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bozkurt hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Amine Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Bozkurt’un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ömer A. ile olay yerinde bulunan eşi Fadime A. polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, otomobilde başlayan tartışmanın ardından Ömer A.’nın araçtan uzaklaşıp silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.