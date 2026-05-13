Antalya'da atıkları ile denizi kirleten çiftliğe 2,5 milyon TL ceza kesildi

Çevreye ve doğaya zarar veren yapılara geçit yok.

Bu kapsamda Antalya'da önemli bir adım atıldı.

Manavgat ilçesi Evrenseki-Ilıca Mahallesi sınırında bulunan Gömeçli Deresi'nden denize dökülen sular, Evrenseki Sahili'nde denizin maviden kahverengiye dönüşmesine neden oldu. Evrenseki Sahili'nden denize dökülen ve hızla yayılan atık sular görüntü kirliliğinin yanında pis bir kokunun yayılmasına sebep oldu.

TOPLAMDA 2 MİLYON 516 BİN TL CEZA

Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin'in talimatıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı. İncelemeler sonunda kirliliğin kaynağının bölgede bulunan bir besi çiftliğinden dereye bırakılan hayvansal atıklar olduğu belirlendi.

Söz konusu tesise atık suyun toprağa verilmesinden dolayı 838 bin 122 TL, çevre izni olmadan çalışmaktan dolayı 1 milyon 678 bin 359 TL olmak üzere toplam 2 milyon 516 bin 481 TL idari para cezası uygulanıp, faaliyetleri sonlandırıldı.

Besi çiftliği için ayrıca ÇED çalışmasında belirlenecek olan proje bedelinin yüzde 2'si oranında idari para cezası kararı alındı.

"NASIL OLUYOR DA BU KADAR PERVASIZ OLUYORSUN"

Antalya Valisi Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan duyarsızlığa tepki göstererek, "Birkaç gün önce Manavgat'ta bir besi çiftliği hayvansal atıklarının tamamını nehre bırakıyor, deniz perişan oldu. Hatta o bölgedeki oteller rezervasyon iptalleri yaşadı. Arkadaşlarımız çok ağır cezalarla cezalandırdılar.

İlk etapta 2 buçuk milyon liranın üzerinde ceza yazdılar. Konuyu Cumhuriyet Savcılığı'na verdiler. Ben orasında değilim, nasıl oluyor da bu kadar pervasız oluyorsun, nasıl oluyor da bu kadar umursamaz oluyorsun? Bu coğrafya, bu şehir, bu deniz bizim ama sadece bizim de değil, çocuklarımızın.

Aynı zamanda mensubu olduğumuz insanlık ailesinin. Bu kadar umursamaz, bu kadar pervasız olamayız. Her ne yapıyorsak çevremize zarar veriyor muyuz, vermiyor muyuz düşünmek zorunda değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

"HIZLA KİRLENİYORUZ"

COP31'in de etkisiyle inisiyatif için harekete geçtiklerini belirten Vali Şahin, Antalya'nın hemen her noktasında denize girilebilmesinin büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Biz Antalya'nın hemen her köşesinde denize girebiliyoruz. Bu müthiş bir şey, müthiş bir başarı.

Bununla gurur duyalım. Ama karşı karşıya olduğumuz büyük bir tehlikenin de farkında olalım. Hızla kirleniyoruz" diye konuştu.