Antalya'da, aynada kendini gören hırsız panik oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, hırsızlık için atış poligonuna gelen 2 kişiden 1'i gözcülük yaparken, diğeri iş yerinin yan camını kırıp içeri girdi.

AYNADA KENDİSİN GÖRÜNCE KOŞARAK UZAKLAŞTI

Lobiye doğru ilerlediği sırada aynada kendisini görünce ürken, ardından hücum yeleği, gözlük ve başında miğfer bulunan maket askerle karşılaşınca panikleyen şüpheli, hızla kaçtı.

Poligonu terk eden şüphelinin kaçma anı ise çeşitli açılardan güvenlik kameralarına yansıdı.

"TRAJİKOMİK BİR DURUM"

Poligon sahibi Alper Uçar, hırsızlık girişiminden kapalı devre alarmın devreye girmesiyle haberdar olduğunu ve 5 dakika içinde iş yerine geldiğini söyledi.

Alper Uçar, "Bizim binamızın yan tarafındaki pencereden hırsızlık girişimi olmuş. Atış poligonu olması nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemlerimiz var. Üstelik iş yerimizin her noktasında güvenlik kameraları ve alarm bulunuyor. Bir hırsızlık girişiminde aynı anda polise, bize ve alarm şirketine sinyal ulaşıyor. Biz geldiğimizde kameradan görüntüleri izleyince üzüldük ama bir yandan da trajikomik bir durum. Güvenlik önlemlerinin çok yüksek olduğu bir yere gelip, bunları yapabilmesine şaşırdık." diye konuştu.

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