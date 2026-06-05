Antalya’da babasından ilham aldı, 59 erkek öğrenci arasında tek kadın mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet töreni, Olbia Açık Hava Tiyatrosu’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Törene, Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencisi Bahar Topcu’nun hikâyesi damga vurdu.

59 erkek öğrenciyle birlikte başladığı bölümde tek kadın öğrenci olarak eğitim gören Topcu, iki yıllık zorlu süreci başarıyla tamamlayarak kepini gururla havaya fırlattı.

BABASINDAN İLHAM ALDI

Otomotiv sektörüne ilgisini çocukluk yıllarında babasından alan 19 yaşındaki Bahar Topcu, 26 yıldır mesleğini sürdüren babası Hasan Topcu’nun izinden giderek bu alanda eğitim almaya karar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı’nı tercih eden genç öğrenci, erkek egemen bir alanda yer almaktan çekinmedi.

“TEK KADIN ÖĞRENCİ OLMAK BAŞTA İLGİ ÇEKİYORDU”

Eğitim sürecinde zaman zaman şaşkın bakışlarla karşılaştığını belirten Topcu, birçok kişinin otomotiv teknolojisi bölümünde bir kadın öğrenci olduğuna inanmakta zorlandığını ifade etti.

Ancak tüm önyargılara rağmen eğitimine odaklandığını söyleyen Topcu, başarısıyla dikkat çekti.

“KADINLAR İSTEDİKLERİ HER ŞEYİ BAŞARABİLİR”

Mezuniyetinin ardından konuşan Bahar Topcu, kadınların kararlı oldukları sürece her alanda başarılı olabileceğini vurguladı:

“Bölümümde tek kız öğrenci olarak iki yıl eğitim gördüm. Kadınlar olarak aklımıza koyduğumuz her şeyi emek verdiğimiz sürece yapabiliriz. Babamın mesleğine olan ilgim beni bu bölüme yönlendirdi.”

HEDEFİ MÜHENDİSLİK

Eğitimini iki yıllık programla tamamlayan Topcu, akademik yolculuğunu sürdürmek istediğini belirtti. En büyük hedefinin mühendislik alanına geçiş yapmak olduğunu söyleyen genç mezun, aldığı eğitimin kendisine güçlü bir temel sağladığını ifade etti.

“ÖNYARGILARI BAŞARIYLA GERİDE BIRAKTI”

Bölüm hocaları ve arkadaşları tarafından destek gördüğünü dile getiren Topcu, ailesinin de her zaman yanında olduğunu söyledi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan genç öğrenci, erkek egemen bir alanda var olmanın kendisine önemli bir deneyim kazandırdığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi yetkilileri ise Topcu’nun azmini ve başarısını tebrik ederek, örnek bir öğrenci profili sergilediğini ifade etti.