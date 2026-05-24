Antalya'da bir günde iki farklı mevsim yaşandı

Havalar bir öyle bir böyle...

Ülke genelinde artan sıcaklıklar yerinin sağanak yağışlara bıraktı.

Öte yandan bazı illerde ise yurdun genelinden farklı olarak yağış gerçekleşmedi.

ANTALYA'DA SAHİL KEYFİ

Hafta sonu olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalyalılar ve kente gelen turistler, öğlen saatlerinde Konyaaltı Sahili’ni doldurdu.

Gün içerisinde hava sıcaklığı 25, nem oranı yüzde 70, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.

2 SAAT SONRA YAĞMUR GELDİ

Birkaç saat sonra ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlardan yağmur yağmaya başladı.

Güneşin yüzünü göstermesine aldanan kent sakinleri, yağmur ile şoka uğradı.

BAZILARI DENİZE GİRMEYE DEVAM ETTİ

Kimi vatandaşlar toparlanarak sahili terk ederken, kimileri kısa süreli yağan yağmura aldırış etmeden denize girmeyi sürdürdü.