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Antalya'da bir kişi boşandığı eşini takip edip, vurdu

Antalya'da bir kadın, boşandığı kocası tarafından yakınına kahvaltıya giderken vuruldu. Kasığından yaralanan kadın, tedaviye alındı.

DHA | 21.03.2020 - 13:30..
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi'nde bir çocuk annesi Çiğdem Bal (41), marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı.

Boşandığı eşi 43 yaşındaki Ali K. da, kadını takibe aldı.

KASIĞINDAN YARALANDI

Bal, elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde, Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti. Çiğdem Bal, sağ kasığından vurularak yaralanırken, Ali K. kaçtı.

Antalya'da bir kişi boşandığı eşini takip edip, vurdu

SALDIRGAN ARANIYOR

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Bal, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kadın, tedaviye alınırken, polis, saldırının ardından otomobille kaçan Ali K.'yı arıyor.

Antalya'da bir kişi boşandığı eşini takip edip, vurdu

Antalya'da bir kişi boşandığı eşini takip edip, vurdu

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