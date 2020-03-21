Antalya'da bir kişi boşandığı eşini takip edip, vurdu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi'nde bir çocuk annesi Çiğdem Bal (41), marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı.
Boşandığı eşi 43 yaşındaki Ali K. da, kadını takibe aldı.
KASIĞINDAN YARALANDI
Bal, elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde, Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti. Çiğdem Bal, sağ kasığından vurularak yaralanırken, Ali K. kaçtı.
SALDIRGAN ARANIYOR
İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Bal, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kadın, tedaviye alınırken, polis, saldırının ardından otomobille kaçan Ali K.'yı arıyor.