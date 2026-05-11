Antalya'da bisiklet sürücüsünün feci ölümü

Antalya'nın Serik ilçesinde çalışan Kubat Amanbekov, hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi Barış Caddesi'nde O.A.'nın kullandığı taksi ile Kubat Amanbekov'un kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Burada sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede bisiklet sürücüsü Amanbekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Kaza sonrası taksi şoförü O.A. polis tarafından gözaltına alınırken Kubat Amanbekov'un cansız bedeni, Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kubat Amanbekov'un, ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.