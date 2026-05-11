Antalya'da çayda yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık ve iki arkadaşı yüzmek Aksu Çayı'na için girdi.

22 yaşındaki Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışması başlatan dalgıçlar yaklaşık bir saatlik arama sonucunda Sadık'ın cesedini çaydan çıkardı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.