Antalya'da çıkan yangında 40 yıllık emeği küle döndü

Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7380 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oto kaporta ve tamir işleri ile uğraşan Ömer Gün'e ait iş yerinin önünde park halindeki hurda araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞ YERİNE SIÇRADI

Yangın kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı.

Mahalle sakinleri iş yerinden gelen küçük çaplı patlama sesleri ile uyanarak yangını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı iş yerindeki yangına müdahale ederken, birbirine bitişik gecekonduların bulunması nedeniyle olay yerine takviye ekipler yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin bitişiğinde bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

3 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, iş yeri ve bitişiğinde bulunan metruk yapı tamamen küle döndü.

Yangın nedeniyle iş yeri önünde park halinde bulunan 3 araç tamamen hurdaya dönerken, 2 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Aynı iş yerinin önünde park halindeki araçların bundan birkaç gün önce yine gece saatlerinde kundaklanarak yakıldığı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangının iş yerine sıçramadan söndürüldüğü öğrenildi.

40 YILLIK EMEĞİ GÖZLERİ ÖNÜNDE YANDI

İş yerinin alev alev yanışını çaresiz gözlerle izleyen ve 40 yıllık birikiminin küle döndüğünü söyleyen Ömer Gün, "Geçen gün de 2 arabamızı yaktılar. Aynı saatlerde bugün yine yangın oldu. Arabalardan ziyade ev ve iş yeri yandı. Benden ne istiyorlar, kimseyle bir düşmanlığımda yok. Benim 40 yıllık birikimimi sıfırladılar. Neye yarar, bunu yapanlar Allah'ından bulacak. Ama nasıl bulur bilmiyorum.

Ben çalışıyorum, ekmeğimle uğraşıyorum. Benden ne istiyorlar, ben onu anlamıyorum. Hala da anlamış değilim. Gelsin benim yüzüme söylesin. Benden bir isteği, bir dileği varsa söylesin. Benim evimi, damımı yakmayla ne geçiyor ellerine. Bir sürü insanın arabası yandı. Ne geçti ellerine, anlamış değilim" dedi.