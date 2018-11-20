Antalya'da çocuklara kitapları sevdiren kütüphane

Hayal gücü yüksek çocuklar yetiştirmek amacıyla yapılan eğitimin eğlenceyle buluştuğu Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'ne ilgi büyük.

KİTAP OKUMAK DAHA KEYİFLİ

"Oyuncaksız ve kitap okumayan çocuk kalmasın" sloganıyla hizmete açılan kütüphane, 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara ev sahipliği yapıyor.

Lego odası, Keloğlan evi, Mars'a yolculuk odası ve etkinlik sahnesi gibi çocuklara adeta masalsı bir dünya sunan kütüphane, çocukların da ilgisini çekiyor.

HAFTADA 6 GÜN AÇIK

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor. Bir kitap okuyan çocuk, istediği oyuncağı bir hafta süreyle evine götürebiliyor. 5 ayda 3 bin çocuğun faydalandığı kütüphane, haftanın 6 günü hizmet veriyor.