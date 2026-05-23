Antalya’da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki iki kişi öldü
Kumluca ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Gödene Caddesi’nde, dün saat 23.00 sıralarında Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ’ın bulunduğu motosiklet ile Kumluca Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı.
BAŞLARINI BORDÜR TAŞINA ÇARPTILAR
Asfalta savrulan Aşkın ve Sarpdağ, bordür taşına başlarını çarpıp yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayı haber alan Aşkın ve Sarpdağ’ın aileleri, olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ’ın cenazeleri, Kumluca Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)