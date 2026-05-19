Antalya'da çöp konteynerideki kaplumbağaya belediye personeli hayat verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde temizlik görevlilerinin örnek davranışı, doğaya karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Rutin çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerinde fark edilen kaplumbağa, belediye personelinin hızlı müdahalesiyle ölümden döndü.

Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan olayda, konteyner içerisindeki canlıyı fark eden çalışanlar, hayvanı zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

ÇÖP KONTYNERİNDE ŞAŞIRTAN MANZARA

Bu sabah saatlerinde Keşbeleni Sokak’ta, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çöp toplama çalışması sırasında konteyneri kontrol ettikleri esnada içeride bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Durumu gören ekipler, vakit kaybetmeden harekete geçerek hayvanı dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

HIZLI MÜDAHALE İLE DOĞAYA DÖNÜŞ

Belediye çalışanları, kaplumbağayı zarar görmeden konteynerden çıkardıktan sonra güvenli bir alana götürerek yeniden doğaya bıraktı. Olay, çevrede kısa süreli şaşkınlık yaratırken, çalışanların duyarlı davranışı takdir topladı.

"CANLILARA ZARAR VERMEYELİM" ÇAĞRISI

Olayı anlatan belediye personeli Kemal Topal, benzer durumlarla daha önce de karşılaştıklarını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Çöp konteynerine baktığımızda kaplumbağayı gördük. Hemen çıkarıp doğaya bıraktık. Tüm vatandaşlarımıza söylüyorum, kesinlikle canlılara zarar vermeyelim. Canlıları çöpe atmayalım.”

DOĞA DUYARLILIĞI ÖRNEĞİ

Belediye ekiplerinin bu davranışı, hem hayvan hakları hem de çevre bilinci açısından örnek bir müdahale olarak değerlendirildi. Olay, sosyal medyada da ilgi görürken, doğaya karşı duyarlılık çağrıları yeniden gündeme geldi.