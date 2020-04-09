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Antalya'da dağ keçileri yola indi

Akseki'de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca, araç trafiği de azaldı. Dağ keçileri kara yolunun yakınlarına inerek beslendi.

DHA |
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Antalya'da dağ keçileri yola indi

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, pek çok vatandaş da evinden çıkmıyor.

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi VİDEO

ARAÇ YOĞUNLUĞU AZALDI

Vatandaşlar evden çıkmayınca trafiğe çıkan araç da ciddi oranda azaldı. Bu durum daha çok doğadaki hayvanlara yaradı.

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi -1

YOL KENARINDA OTLADILAR

Trafik akışının en yoğun olduğu noktalardan Antalya-Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasında kalan Üzümdere av koruma sahasında araç yoğunluğu azalınca, dağ keçileri yol kenarına kadar indi. Burada beslenen dağ keçileri objektiflere yansıdı.

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi -2

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi -3

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi -4

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