Antalya'da dağda kaybolan 2 arkadaştan sevindiren haber

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Antalya'da kamp yapmak isteyen 2 arkadaş, ölümden döndü.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı mevkiinde A.K., arkadaşı N.Y. ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek amacıyla Korkuteli’den yola çıkarak bölgeye geldi.

ARAZİDE MAHSUR KALDILAR

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki alana araçlarıyla ulaşabildikleri son noktaya kadar giden iki arkadaş, daha sonra yürüyerek yollarına devam etti.

Dönüş sırasında yönlerini kaybeden ikili, dağlık ve sarp arazide mahsur kaldı.

A.K.'den gelen yardım mesajı üzerine yakınları, harekete geçti. Bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımıyla A.K.'nin aracına ulaşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD’a bağlı 4 personel, 1 araç ve 1 drone ile JAK ekipleri sevk edildi.

DRONE DESTEKLİ ARAMA

Ekipler, kayıp kişilerin yerini belirlemek amacıyla bölgede drone destekli arama çalışması başlattı. A.K.’nin cep telefonundan alınan koordinatlar doğrultusunda hareket eden ekipler, ormanlık ve sarp kayalıkla çevrili bölgede arama kurtarma çalışması yürüttü.

10 SAAT SONRA ULAŞILDI

Dik kayalıkların bulunduğu arazide saatler süren çalışmaların ardından ekipler kayıp 2 kişiye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen A.K. ve N.Y.’ye, su ve yiyecek verildi.

Güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkarılan 2 arkadaş, güvenli alana tahliye edildi.