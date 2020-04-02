taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6714
Euro
7.3083
Altın
1590.81
Borsa
89396.74
Gram Altın
342.31
Bitcoin
44005.61

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı

Trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik kızlı erkekli gruptakilere 392'şer lira para ceza kesildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı

Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi.

Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu.

DANSÖZ OYNATIP, PASTA KESTİLER

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı.

Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı ViDEO

POLİSTEN PARTİYE BASKIN

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi.

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı

2 METRE ARALIKLA DİZİLDİLER

Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2'şer metre aralıklarla dizildi. Kızlı erkekli gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı

392'ŞER LİRA CEZA

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı

İlginizi Çekebilir
Fransa’daki 'ihanet' cinayetinin sanığı mahkemeye çıktı
Marsilya kentinde aile dostunu 'ihanet' gerekçesiyle öldürdükten sonra Türkiye'de yakalanan cinayet zanlısının, ülkeler arası kaçış güzergahı şoke etti.
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden zanlı, "Bana koronavirüs bulaştırdı" dedi.
Denizli'de solunum sıkıntısı bulunan adam ölü bulundu
Yalnız yaşayan 59 yaşındaki şahıs, solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli tarafından ölü olarak bulundu.
Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
757
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
197
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
34
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
282
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
56
İspanya'da hastanede toplu dua
İspanya'da hastanede toplu dua
200
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
359
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir