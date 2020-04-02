Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi.

Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu.

DANSÖZ OYNATIP, PASTA KESTİLER

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı.

Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı ViDEO

POLİSTEN PARTİYE BASKIN

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi.

2 METRE ARALIKLA DİZİLDİLER

Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2'şer metre aralıklarla dizildi. Kızlı erkekli gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

392'ŞER LİRA CEZA

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.