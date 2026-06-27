Antalya'da denize atılan büyüleri çıkartınca büyücüler tehdit etti

Antalya'da dalgıç Hüseyin Fırat, geçen ay denize yaptığı bir dalışta sarılmış kağıtlar buldu.

Bulduğun kağıtların, "büyü malzemesi" olduğunu fark eden Fırat, bunları sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımının ardından büyü yaptığını iddia eden kişilerin kendisini tehdit ettiklerini belirten Fırat, tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

VESİKALIK FOTOĞRAF İLE BÜYÜ

Fırat, yaşananları şöyle anlattı:

"Uzaktan ben bu eşyayı gördüğüm zaman bir sigara paketi zannettim. Fakat dalışımı gerçekleştirip eşyayı aldığım zaman üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim. Sonra anladım ki bu bir büyü malzemesiydi.

Ardından bu malzemeyi eve getirdim, açtık eşimle beraber ve bunu sosyal medyada yayınladık. Kim olduğunu bilmediğimiz bir vatandaşın vesikalık fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafın net olduğu yerleri bulanıklaştırmak zorunda kaldık. Çünkü o kişiyi rahatsız edecek bir paylaşım yapmak da istemedik."

"BİZE KARŞI BÜYÜ YAPMAKLA TEHDİT ETTİLER"

Bu paylaşımın ardından büyü yaptıklarını iddia eden kişiler tarafından tehdit edildiklerini belirten Fırat, şunları söyledi:

"Bu insanları rahatsız etti aynı zamanda. Sosyal medyada bazı hesaplar bizi tehdit etti, bize hakaretler etti ve bize karşı büyü yapmakla tehdit ettiler. Bu hesapların profilleri açık olduğu için girip, inceledik. Bunlar 'metafizik' ve 'büyü’ gibi kavramlarla ilgilenen kişiler ve belli ki buradan ekmek yiyen kişiler.,

Bunlarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca savcılık kanalıyla gerçek kimliklerini de tespit ettiğimiz zaman tazminat davası da açacağız."

"ASMA KİLİT ÇOK ÇIKIYOR"

Dalışlarda benzer şeylerin karşısına çok çıktığını belirten Fırat, "Buna belki inanmayacaksınız ama o kadar çok büyü malzemesi çıkartıyoruz ki yani istisnasız her dalışta bir-iki büyü malzemesine denk geliyoruz. Bunlardan en yaygın olanları asma kilitler. Biz ilk başlarda bunları neden bu kadar çok bulduğumuzu anlayamıyorduk. Sonradan takipçilerimiz bize söyledi. Bunlar kısmet açma, kısmet kapama büyüleri amacıyla kullanılıyormuş ve ben her dalışımda 4-5 tane asma kilide denk geliyorum" diye konuştu.

"ŞELALELERİN ALTINDA BULUYORUZ"

Bu dalışlarda daha ileri seviye büyülerle de karşılaştıklarını söyleyen Fırat, "Vesikalık fotoğraflı büyülere denk geldik. Tablet büyülere denk geldik. Arapça yazılı kağıtların olduğu, cam şişelerin içine konulup atıldığı büyülere denk geldik. Büyülerle ilgili özellikle şu dikkatimizi çekti. İleri seviye büyüler genelde akan tatlı su şelalelerinin denizle birleştiği yerde çıkıyor. Muhtemelen bu arkadaşlar bunu tatlı suya atıyor, su da bunu denize getiriyor. Biz bunları şelale altlarında daha sık buluyoruz" ifadelerini kullandı.