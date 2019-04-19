Antalya'da denizin dibi temizlendi

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çevre Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı.
ÖĞRENCİLER DESTEK VERDİ
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra öğrenciler de tarihi limanda dalış yaparak su altında temizlik yaptı.
BUZDOLABI BİLE ÇIKTI
Dalış sırasında denizden; buzdolabından oto teybine, çaydanlıktan sandalyeye kadar pek çok çöp çıkarıldı.
YOSUNLAŞMA VE KİRLİLİĞİ ENGELLİYOR
Dalış etkinliği sonunda denize, çıkardığı kimyasalla su altını temizleyen Japonca 'Bokashi' adı verilen 'ferma çamur topları' bırakıldı. Çamur topları, içindeki kimyasallar sayesinde su altında oluşan yosunlaşma ve kirliliği engelliyor.