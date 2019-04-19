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Antalya'da denizin dibi temizlendi

Çevre festivali kapsamında yapılan temizlikte, denizden çıkanlar hayrete düşürdü.

DHA | 19.04.2019 - 14:03..
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Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çevre Festivali kapsamında, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı.

ÖĞRENCİLER DESTEK VERDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra öğrenciler de tarihi limanda dalış yaparak su altında temizlik yaptı.

Antalya'da denizin dibi temizlendi

BUZDOLABI BİLE ÇIKTI

Dalış sırasında denizden; buzdolabından oto teybine, çaydanlıktan sandalyeye kadar pek çok çöp çıkarıldı.

Antalya'da denizin dibi temizlendi

YOSUNLAŞMA VE KİRLİLİĞİ ENGELLİYOR

Dalış etkinliği sonunda denize, çıkardığı kimyasalla su altını temizleyen Japonca 'Bokashi' adı verilen 'ferma çamur topları' bırakıldı. Çamur topları, içindeki kimyasallar sayesinde su altında oluşan yosunlaşma ve kirliliği engelliyor.

Antalya'da denizin dibi temizlendi

Antalya'da denizin dibi temizlendi

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