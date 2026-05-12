Antalya'da denizin dibini Hıdırellez dilekleri doldurdu

Her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez kapsamında vatandaşlar, dileklerini kağıtlara yazarak kırmızı keseler, kurdeleler ve su geçirmez poşetler içinde denize bıraktı.

Baharın gelişi, bolluk ve bereketin simgesi olarak görülen gelenek, bu yıl da Antalya kıyılarında yoğun şekilde yaşandı.

"DENİZ TABANI DİLEKLERLE DOLU"

Dalgıç Hüseyin Fırat, hafta sonu gerçekleştirdikleri dalışta deniz tabanının Hıdırellez’den kalan atıklarla dolu olduğunu söyledi. Özellikle Konyaaltı Varyantı ve Atatürk Parkı çevresinde yapılan temizlikte çok sayıda dilek poşeti toplandığını belirten Fırat, denizde kağıt parçaları, kırmızı keseler ve madeni paralarla karşılaştıklarını ifade etti.

Fırat, bazı vatandaşların dilek poşetlerinin su yüzeyine çıkmaması için içine taş koyduğunu anlatarak, “Kırmızı keselerin içi tamamen dilek notlarıyla doluydu. Bir kişi anahtarlarla birlikte dileğini bırakmıştı, muhtemelen ev istiyordu. Çoğu poşetin içinde de 1 TL madeni para vardı. Yaklaşık 1 saatlik dalışta toplam 58 TL topladık” dedi.

DİLEKLERDE EN ÇOK EV VE SAĞLIK ÖNE ÇIKTI

Denizden çıkarılan notlarda vatandaşların en çok ev, araba, cep telefonu, elektrikli süpürge, evlilik, torun, çocuk sahibi olma, sınırsız para ve hastalıkların geçmesi gibi dileklerde bulunduğu görüldü.

Bazı poşetlerden birden fazla kişiye ait dilek notlarının çıktığını belirten Fırat, kullanılan plastik poşetler, kaplamalı kağıtlar ve kurdelelerin çevre kirliliğine neden olduğuna dikkat çekti.

"DOĞADAN İSTERKEN DOĞAYA ZARAR VERMEYELİM"

Kimsenin inancını eleştirme amacı taşımadıklarını vurgulayan Hüseyin Fırat, çalışmaların tamamen çevre temizliği için yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız deniz kirliliğine dikkat çekmekti. Doğadan bir şey istiyorsak bunu doğaya zarar vermeden yapmalıyız.”