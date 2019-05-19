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Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

Evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını iddia eden ve bu paraları tek tek deftere işleyen adam, aşka tövbe edip defteri evinin bahçesine gömdü

İHA | 19.05.2019 - 12:53..
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Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırılıp, para vermeye devam etmediği için de 3 yerinden bıçaklanan 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği ‘veresiye aşk defteri’ni toprağa gömdü.

Özer, “Bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım, ben gerçek aşkı arıyorum” dedi.

'BORCUM VAR YARDIM ET' DİYE KANDIRDI

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer’e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi.

Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

15 YIL BOYUNCA PARA VERDİ: 130 BİN TL DOLANDIRILDI

Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi.

Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

PARA VERMEYİ KESİNCE BIÇAKLANDI

İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, iddiaya göre daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.

Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

DOLANDIRICI 5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI, O DA AŞKA KÜSTÜ

15 Mayıs 2018’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde mahkeme, Özer’i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'ye 5 yıl hapis cezası verdi.

Karar sonrası Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyledi. Özer, evinin bahçesindeki toprağı kürekle kazıp ‘Paralı aşka tövbe’ diyerek verdiği paraları yazdığı defteri gömdü.

Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

“CEZAYI YEDİ AMA BEN PARAMI İSTİYORUM”

Emine Ş.’ye yüklü miktarda paralar verdiğini söyleyen Nasuh Özer, “Emine’den vazgeçtim. Benim paramı versin. Oturduğu evde benim paramla oturuyor. Benim param sayesinde kızını ve damadını kurtardık. Paramı yavaş yavaş ödesin. Eğer ‘vermiyorum’ diyorsa ben zorla alacağım. Cezayı yedi ama olsun. Ben yine de kendisinden parayı istiyorum” dedi.

Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

AŞK DEFTERİNİ TOPRAĞA GÖMDÜ

"Aşk defterini toprağa gömdüm" diyen Özer, bundan sonraki süreçte gerçek aşkı aradığını söyledi. Özer şöyle devam etti:

“Parayla yapmayacağım. Aşkımı parasız yaşayacağım. Parayla olanı deftere gömdüm. Gömsem de yine paramı alacağım, ama aşkı gömdüm. Bu aşkta canım çok yandı. Paralı aşka tövbeliyim. Biri bana, ‘ben seninle evleneceğim karşılığında sana para vereceğim’ dese istemiyorum. Aşık olsam bile istemiyorum. Ben gerçek aşkı arıyorum. Paramı değil, beni seven birisini arıyorum.”

Antalya’da dolandırılan şahsın veresiye aşk defteri

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