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Antalya’da dolu yağdı

Antalya’nın Serik ilçesinde dolu yağınca çiftçiler zor durumda kaldı.

İHA | 19.04.2019 - 10:32..
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Antalya’nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Büğüş Mahallesi’nde bazı seralar dolunun ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Antalya’da dolu yağdı

TARLALARA ZARAR VERDİ

Seraların üzerinde bulunan plastikler ise parçalandı. Öte yandan dolu, mahallede bulunan buğday ve karpuz tarlalarına da zarar verdi.

Antalya’da dolu yağdı

DOLU NEDENİYLE ÇÖKME OLDU

Mahalle Muhtarı Vedat Kaş, "Dün akşamüzeri dolu bir anda etkili oldu. Bazı seralarda dolu nedeniyle çökme oldu. Zarar gören buğday ve karpuz tarlalarımız var. Allah daha beterinden korusun." dedi.

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