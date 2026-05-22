Antalya'da drone'lu soygun çetesi, 1400 saatlik kamera takibiyle yakalandı

Antalya’da film senaryolarını aratmayan bir soygun operasyonu, aylar süren teknik takip ve titiz kamera incelemesiyle aydınlatıldı. Kepez ilçesinde bulunan bir deri mağazasından milyonlarca lira değerindeki çelik kasayı çalan yabancı uyruklu şüphelilerin, olay öncesi drone destekli keşif yaptıkları, müşteri gibi iş yerine girerek içeride inceleme gerçekleştirdikleri belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1400 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek profesyonelce planlanan soygunun izini sürdü. İstanbul’a kadar uzanan operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

8 MİLYON LİRALIK ÇELİK KASAYI ÇALDILAR

15 Mayıs’ta Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi’nde bulunan bir deri ve deri ürünleri mağazasına giren kimliği belirsiz kişiler, içerisinde 8 milyon 338 bin TL nakit para bulunan çelik kasayı ve iş yerindeki değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağaza çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde iş yerine gelen 4 kişinin hareketleri dikkat çekti.

MÜŞTERİ GİBİ GELİP KEŞİF YAPMIŞLAR

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı analizde; şüphelilerin, soygundan önce birkaç kez mağazaya müşteri gibi girdikleri ve içeride keşif yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca iş yeri çevresinin drone kullanılarak havadan görüntülendiği ve kaçış güzergâhlarının önceden planlandığı belirlendi.

Şüphelilerin iletişim için telsiz kullandıkları, operasyon sırasında profesyonel hareket ettikleri ve dikkat çekmemek için her ayrıntıyı hesapladıkları öğrenildi.

13 KİLOMETRE YAYA VE BİSİKLETLE KAÇIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bin 400 saatlik kamera görüntüsünü tek tek incelemesi sonucunda, zanlıların olay sonrası izlerini kaybettirmek amacıyla araç kullanmadıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yaklaşık 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanlardaki stabilize yollarda yaya olarak ve bisiklet kullanarak ilerledikleri belirlendi. Daha sonra dikkat çekmemek amacıyla kilometrelerce uzağa park ettikleri yabancı plakalı araca binerek Antalya’dan ayrıldıkları saptandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul’a gittiklerini belirleyince operasyon genişletildi.

İSTANBUL’DA ORTAK OPERASYON

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu şüphelilerin kullandığı yabancı plakalı araç, Fatih ilçesinde tespit edildi.

Oluşturulan özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu İ.Z., F.T., F.C. ve I.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, çalınan kürkler ve deri çantaların bir kısmı ele geçirildi.

ŞİLE’DEKİ GİZLİ ADRESTE DRONE VE TELSİZ BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin İstanbul’un Şile ilçesindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan bir adreste saklandıklarını belirledi.

Adrese düzenlenen baskında;

Soygunda kullanıldığı değerlendirilen 3 bisiklet,

1 drone,

2 telsiz,

1 şarjlı matkap,

Matkaba ait deforme olmuş 3 uç,

Çelik kasadan çalındığı değerlendirilen paranın bir bölümü,

İş yerinden çalınan deri çanta ve cüzdanlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ekipmanlar, soygunun profesyonel şekilde organize edildiğini ortaya koydu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Antalya’ya getirilen 4 yabancı uyruklu şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya polisi, milyonlarca liralık vurgunun çözülmesinde güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi ve iller arası koordinasyonun belirleyici rol oynadığını belirtirken, olay kentte uzun süre konuşulacak organize suç operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.