Antalya'da eğitim uçuşu yapan uçak pistten çıktı
Döşemealtı ilçesindeki Karain Havaalanı Eğitim Merkezi’nde eğitim uçuşu yapan uçak pist dışına çıktı. Kazada pilot adayı yaralanmazken hasar gören uçak hangara çekildi.
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Antalya'da korkutan kaza...
Döşemealtı ilçesindeki Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu yapan uçak pist dışına çıktı.
SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
Türk Hava Kurumu'nda pilotaj eğitimi alan bir öğrenci tek başına yaptığı uçuş sonrasında sert iniş gerçekleştirdi.
PİLOT ADAYI YARA ALMADI
Pistten çıkan uçakta pilot adayı yara almadı.
Hafif hasarlı uçak hangara çekildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)