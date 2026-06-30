Antalya'da elektrikli motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Alanya ilçesi D-400 kara yolu Mahmutlar Mahallesi mevkiinde seyreden ve kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü hareket halindeyken ayağa kalktı.

Kollarını yana açarak metrelerce bu şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Sürücü, tehlikeli hareketlerini sürdürdükten sonra gözden kayboldu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar arkasından seyreden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.