Antalya'da engel tanımayan başarı hikayesi: 12 kilometrelik yol, sporda zafere dönüştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan işitme engelli genç sporcu Müslüm Beraat Aslan, hayatını hem sporla hem de emekle şekillendiren azim dolu hikâyesiyle örnek oluyor. Günlük yaşamında katettiği uzun mesafeleri bir mücadeleye dönüştüren Aslan, farklı spor branşlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

12 KİLOMETRELİK YOL SPORA AÇILAN KAPI OLDU

Demirciler Mahallesi’nde yaşayan Aslan, Manavgat’taki iş yerine ve antrenmanlara gitmek için her gün yaklaşık 12 kilometrelik yolu yürümeye başladı. Zamanla bu yürüyüşler koşuya dönüşürken, genç sporcu bu süreçte atletizme de ilgi duymaya başladı.

Bu günlük rutin, onun sporla daha güçlü bir bağ kurmasını sağladı ve kısa sürede farklı branşlarda yarışmalara katılmasına zemin hazırladı.

FARKLI BRANŞLARDA DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR

Müslüm Beraat Aslan, karate-do ile başladığı spor yolculuğunu judo, güreş ve atletizmle sürdürdü. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde eden genç sporcu, Mersin’de düzenlenen TİESEF Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda da 3 farklı kategoride madalya kazandı.

5 bin metrede ikinci, 3 bin metrede üçüncü ve 1500 metrede beşinci olan Aslan, çok yönlü spor performansıyla dikkat çekti.

GÜREŞTE TÜRKİYE DERECELERİ, JUDODA ŞAMPİYONLUK

Güreş branşında Türkiye birincilikleri bulunan Aslan, 2023 yılında başladığı judo sporunda da kısa sürede Türkiye şampiyonluğu elde etti. Farklı branşlarda eş zamanlı başarı göstermesi, spor camiasında takdirle karşılandı.

AT İLE İŞE GİDİP GELİYOR

Spor yaşamının yanı sıra günlük hayatında da sıra dışı bir düzeni olan genç sporcu, zaman zaman iş yerine atıyla gidip geliyor. At biniciliğinde de başarılı olan Aslan, katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti.

AZMİN VE MÜCADELENİN HİKÂYESİ

Sporu yaşamının merkezine koyduğunu belirten Aslan, hem ailesine destek olmaya hem de farklı branşlarda kendini geliştirmeye devam ediyor. Genç sporcu, elde ettiği başarılarla engellerin azim ve çalışmayla aşılabileceğini gösteriyor.