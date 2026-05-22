Antalya'da eşi çalışamayan genç kadının zorlu mücadelesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Ümran Kerey, 4 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Müzisyenlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mert Kerey, bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Sorunlar nedeniyle evden çıkamaz hale gelen, ağır ilaçlar kullanan Kerey, işine devam edemeyince aile maddi sorunlarla da yüzleşti.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Uzun süren işsizlik nedeniyle ailesinin geçimini sağlayamayan, kirasını ödeyemeyen Kerey, temel ihtiyaçlarını da karşılayamaz hale geldi.

Küçük yaştaki çocuklarını bırakamadığı için de çalışamayan Ümran Kerey ise kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini kaydetti.

"DURUMU İYİCE İLERLEDİ"

Eşinin çocukluk dönemindeki travmalar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyleyen Ümran Kerey, “Babasını kollarında yangın esnasında kaybettikten sonra psikolojik rahatsızlıkları başladı. Sonrasında durumu iyice ilerledi, kullandığı ilaçlar bir süre sonra fayda etmemeye başladı.

Dışarı çıktığında insanlara karşı yabancılık çekmeye başladı. 'Bunlar bana zarar verecek, bana kötü bir şey yapacak' diye atakları başladı.

Bazen 'Ben ölüyorum' diye yerlere atıyor kendini, bazen 'Nefes alamıyorum' diye kendine zarar verme eylemleri başladı" dedi.

"EV SAHİBİ ÇIKIN DEMEYE BAŞLADI"

Doktorların rapor verdiğini aktaran Kerey, “'Bu şahıs takipli hastamızdır' şeklinde raporu var, çalışamaz durumda. Evimiz kira, ev sahibi de sorun çıkarmaya başladı.

Bizim maddi gücümüz yok, eşimin anne babası vefat etti, benimkilerle de zaten görüşmüyorum.

Bundan dolayı ev sahibiyle sorun yaşamaya başladık. Evin aidatı sıkıntı oldu, bakkala bir süre veresiye yazdırmaya başladık, ödeyemeyince o da sıkıntı yaratmaya başladı" diye konuştu.

Daha önce böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Kerey, “Eşim çalışıyordu, bir sıkıntımız yoktu. Buraya geçtiğimizde 1 yıllık peşinatı ödeyip girmiştik. Daha iyi olur, en azından birikim yaparız, 4 çocuğumuz var, en azından bir küçük araba alırız diyorduk. Olmadı, hayaller kaldı" dedi.