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Antalya'da eşi ve baldızını bıçaklayan şahıs yakalandı

Manavgat'ta yaşayan C.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşi Zekiye Zeynep Y. ev olay sırasında evde bulunan baldızı Hatice Özge Gök'ü bıçala yaraladı.

DHA |
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Antalya'da eşi ve baldızını bıçaklayan şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki  Aşağıhisar Mahallesi’nde oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan C.Y., saat 16.00 sıralarında eşi Zekiye Zeynep Y. ile kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı.

İKİ KADINI DA BIÇAKLA YARALADI

C.Y., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken bu sırada evde bulunan kız kardeşi Hatice Özge Gök, eniştesini engellemeye çalıştı.

Olayda abla-kardeş aldıkları baçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı -4

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Zekiye Zeynep Y. ve Hatice Özge Gök, sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı -3

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hatice Özge Gök’ün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

"BENİ ALDATIYORDU"

Şüpheli C.Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. C.Y.’nin, "Eşim beni aldatıyordu. Şimdi çocuklarıma ne olacak?” dediği öğrenildi.

Yalınayak ve üzerindeki kanlı eşofmanla Manavgat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü. C.Y. ve Zekiye Zeynep Y. çiftinin biri erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı -1

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı -2

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı -5


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