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Antalya'da evde kumar oynayanlara baskın

Yakalanan 13 kişiye kumar oynamaktan 1.250 TL ve sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 57 bin 200 TL ceza kesilirken, Antalya Valisi, "İlginç olaylar yaşanıyor" dedi.

İHA |
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Antalya'da evde kumar oynayanlara baskın

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı Antalya'da, yaşanan temas ve sosyal mesafe kurallarının ihlalinin önü kesilmiyor.

Sorumsuz vatandaşların tüm çabalara rağmen yaptığı ihlaller, kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalışmaları ile önlenmeye çalışılıyor.

"İLGİNÇ ŞEYLER YAŞANIYOR"

Kentte en son dün yaşanan olay Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da şaşırttı. Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından "İlginç şeyler yaşanıyor" başlığıyla jandarmanın Gazipaşa ilçesinde yaptığı son baskını paylaştı.

Antalya'da evde kumar oynayanlara baskın

"İŞİN CİDDİYETİNİ ANLAMAYANLAR VAR"

Vali Karaloğlu, paylaşımında, "Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız, kişi başı kumar oynamaktan 1250, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var." dedi.

Antalya'da evde kumar oynayanlara baskın

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