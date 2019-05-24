Antalya'da fayton faaliyeti bitiyor

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen fayton faaliyetine Antalya'da son veriliyor.

Tarih 10 Haziran...

ATLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GİDİYOR

Önce kent merkezi, sonrasında Alanya ve Manavgat birer birer iptal edecek. Faytonculara iş verileceği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından müjdelenirken, atlar hayvanat bahçesine teslim edilecek.

BASIN TOPLANTISI İLE DUYURDU

Kararı yaptığı basın toplantısı ile duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 913 mahallesinde ve 19 ilçesinde kendilerini görevli gördüklerini söyledi.

FAYTONCULARA İŞ VAADİ

Antalya'da kent merkezi ile Alanya ve Manavgat'ta yer alan faytonlara yönelik önemli bir karar aldıklarını belirten Böcek, "UKOME kararına göre, 10 Haziran itibarıyla fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Asfalt üzerinde yaşamları aykırı şekilde kentimizde bulunuyordu. Fayton işiyle uğraşan 20 kardeşimiz var. 1 hafta önce genel sekreterimiz onlarla görüştü. Onları mağdur etmeyeceğimiz. Kendilerini belediyede istihdam edeceğiz, atlarını da belediye bünyesine alacağız. Atları hayvanat bahçesinde değerlendireceğiz. Faytoncularımızı ya da istedikleri bir yakınlarını işe alacağız. Ulaşım sektörü ile bu konuda hemfikir olduk." diye konuştu.

"SICAKTA BİZ DURAMIYORUZ, ONLARIN DURMASI DOĞRU DEĞİL"

Bir gazetecinin Avrupa'da faytonların var olduğunu hatırlatması üzerine Böcek, "Hava şartları bahsettiğiniz ülkeler ile bizim farklı. Temmuz ve ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz duramazken, onların sıcak asfaltta durması doğru değil." dedi.

FAYTONCULAR TEPKİLİ

Öte yandan Başkan Böcek'e, Kaleiçi semtinde Saat Kulesi ve Kale Kapısı girişinde tramvay yolu üzerinde bekleme yapan faytoncular tepki gösterdi. "Muhittin Böcek kapıdan kovsa, bacadan yine gelir bu işi yaparız." diyerek tepkilerini gösteren faytoncular, belediyede kendilerine vaat edilen işin ne olduğunu ise bilmediklerini söyledi.

"KAPIDAN KOVSALAR PENCEREDEN GELİRİZ"

Faytonculuk yapan Mahir İnaloğlu, yapacak tek işinin bu olduğunu belirterek, kötü, bakımsız bir atı olmadığını söyledi. Muhittin Böcek'in ilk işinin faytoncuları yasaklamak olduğunu savunan İnaloğlu, “Biz turistleri gezdiriyoruz. Bununla doğduk bununla ölürüz. Kapıdan kovsalar pencereden yine buraya geliriz. Arabalarımızı alsalar, yeniden yapar yine geliriz." dedi.