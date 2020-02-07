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Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, önceki dönemde 53 liralık beton dubaların 1050 liraya alındığını söyledi.

AA & Ensonhaber | 07.02.2020 - 14:13..
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Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlediği basın toplantısında, Konyaaltı Sahil Projesi’ne dair merak edilen konulara açıklık getirdi.

Menderes Türel döneminde Yap-İşlet-Devret usulüyle yaptırılan ve Alkoçlar A.Ş.’ye devredilen Konyaaltı Sahili işletmesi, uğranan kamu zararından dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Ocak 2020’de iptal edilmişti.

BETON DUBA BİN 50 LİRA

Konyaaltı Sahil Projesi’nde kullanılan malzemeleri/ürünleri dört örnek üzerinden tek tek açıklayan Muhittin Böcek’in verdiği bilgilere göre, 2020 yılında birim fiyatı 53,10 TL olan beton duba 1.050,20 TL’den 1.751 adet, 9 bin 440 TL olan olan arı figürlü bitki heykeli 80 bin 240 TL’den 4 adet, 13 bin 393 TL olan sokak antrenman parkuru 619 bin 500 TL’den 1 adet, 1.475 TL olan oyun elemanı 34 bin 839,50 TL’den 9 adet alındı ya da yaptırıldı.

Sadece bu dört malzemede/üründe belediyenin yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığını belirten Böcek, daha önce de Yap-İşlet-Devret usulüyle ihaleler yapıldığını ancak bu ihalelerde hem yatırım gerçekleştirildiğini hem de işletme devrinin 10 yıl ile sınırlandığını belirtti.

Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı

Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı VİDEO

MENDERES TÜREL CEVAP VERDİ

Menderes Türel, Muhittin Böcek'in iddialarına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Türel, "Belediyeye yüksek fiyatla malzeme satan işin müteahhiti yine belediye şirketi Antepe A.Ş. Bu iftiralara maruz kalmamak için inşaatın en kısa sürede, en ucuz ve kaliteli şekilde tamamlanması için Antepe elini taşın altına koymuştu. Lafı uzatmaya gerek yok. Antepe yüksek fiyatla belediyeye iş yaptı ise başında kendi danışmanının Cem Oğuz'un Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı yani senin yönettiğin Antepe A.Ş.'den fazla ödemeyi geri istersin tahsil edersin olur biter." ifadelerini kullandı.

Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı

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