Antalya'da halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde tartışma yaratan görüntüler...

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi.

4 TON DOMATESİ BEDAVAYA DAĞITTI

Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı'na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı.

Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü.

Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

"BUYURUN VATANDAŞLAR"

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.