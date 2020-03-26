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Antalya'da havalimanında uyuşturucu madde kontrolü

Antalya Havalimanı’nda bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 26.03.2020 - 23:19..
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

6-25 Mart tarihleri arasında Antalya Havalimanı iç hatlar gelen ve dış hatlar gelen olmak üzere toplamda 283 uçak sistem üzerinden kontrol edilirken iç hatlar terminalinde yapılan kontrollerde İstanbul'dan Antalya'ya gelen D.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı toplam (310) gram olan toz esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'da havalimanında uyuşturucu madde kontrolü

VALİZLER KÖPEKLER İLE KONTROL EDİLDİ

D.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcısının talimatına istinaden "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Van, Diyarbakır ve Adana uçaklarının tamamı ile şüpheli görülen İstanbul ve Ankara uçaklarıyla gelen yolcuların valizleri narkotik madde arama köpeği aracılığı ile kontrol edilirken herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

Antalya'da havalimanında uyuşturucu madde kontrolü

Antalya'da havalimanında uyuşturucu madde kontrolü

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