Antalya'da ilk 'seri yargılama' kararı

Afyonkarahisar'da otomobilin kömür yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Cenk Tosun'u isteyen kulüpler

Everton forması giyen Cenk Tosun'un Crystal Palace ya da Schalke'ye transfer olacağı ifade ediliyor. Milli golcünün son tercihi ise Beşiktaş.