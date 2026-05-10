Antalya'da inmeye çalıştığı falezlerden düşüp yaralandı

Antalya'da korkutan kaza...

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nın sahil kesiminde saat 10.30 sıralarında balık tutmak isteyen Yıldıray Akbaş, falezlerde bulunan dar ve eğimli patika yoldan inmeye başladı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kayalık zeminde ilerlediği sırada dengesini kaybeden Akbaş, metrelerce yükseklikten düştü.

Bulunduğu noktada mahsur kalan Yıldıray Akbaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYALIK ALANDA MAHSUR KALDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, halatla Akbaş'ın bulunduğu yere indi. Kayalık alanda mahsur kalan Yıldıray Akbaş'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra sedyeye alınan yaralı Akbaş, halatlarla bulunduğu noktadan çıkarılarak deniz polisine teslim edildi.

POLİS BOTUYLA GÖTÜRÜLDÜ

Yıldıray Akbaş, polis botuyla Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada hazır bekleyen sağlık ekibine teslim edilen Akbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BACAĞINDA KIRIKLAR VAR

Yıldıray Akbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Akbaş'ın balık tutmak için yanında taşıdığı zıpkın ve çantasının da ambulansa alındığı görüldü.