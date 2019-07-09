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Antalya'da kaçak ilaç deposuna baskın

Eczaneler dışında satışı yasak olan, vücut geliştirme sporuyla ilgilenenlerin kısa sürede vücutlarını geliştirme amaçlı kullandıkları ilaçlara el konuldu.

AA | 09.07.2019 - 21:16..
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vücut geliştirme sporuyla ilgilenenlerin kısa sürede vücutlarını geliştirme amaçlı kullandıkları ilaçların, yurt dışından kaçak yollarla getirilip satışının yapıldığını tespit etti.

DEPOYA BASKIN

Kepez ilçesindeki iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda, 500 bin kaçak ilaç ile 10 bin civarında boş ilaç kutusu ve etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M.Y, Ç,Y. ve E.C.U. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Antalya'da kaçak ilaç deposuna baskın

Antalya'da kaçak ilaç deposuna baskın

Antalya'da kaçak ilaç deposuna baskın

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