Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi

Kaçakçılık ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya'da bazı önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, birçok şüpheli hakkında işlem yapıldı.

KAÇAK SİLAHLARA TUTUKLAMA

6136 Sayılı Kanuna muhalefet (ticaret) suçuna yönelik 1 olayda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ile ara yakalamalarda 100 adet tabanca ele geçirildi.

ARAMALARDA ÇIKMAYAN YOK

Aynı kanun kapsamında bulundurma suçuna yönelik 1 olayda 5 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirildi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNA ACIMA YOK

İhaleye fesat karıştırma suçuna yönelik 1 olayda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 14 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 5 ayrı olayda 9 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

KAÇAK TÜTÜN DE BULUNDU

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 2 bin 683 adet kaçak sigara, 273 kilogram kaçak tütün, 43 adet kaçak elektronik sigara ile 1 adet kaçak otomobil ele geçirildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.