Antalya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi’nde, Emine Y.’nin kullandığı kamyonet şerit ihlali yaptı.

Bu sırada karşı yönden gelen Hidayet Y.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

ORMANLIK ALANDA TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Hidayet Y.’nin kullandığı araç, takla atarak ormanlık alanda ters döndü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Jandarma Trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araç içerisinde sıkışan sürücü Emine Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazada yaralanan her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Raziye Y., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.