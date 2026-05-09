Antalya'da katledilen Kübra'ya veda

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı, cinayete kurban gitti.

Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakılmış halde bulundu.

İncelemede, Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıktı.

CENEZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kübra Yapıcı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi.

Kübra Yapıcı için Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekti.

Acılı aileyi, yakınları ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.