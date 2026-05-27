Antalya'da kaza sonrası yaralı sürücüye 46 bin TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu istikametine seyir halinde olan tur aracı, Sarılar Caddesi kavşağına geldiği sırada yan yoldan kavşağa dönüş yapan motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun hastanede yapılan kontrollerin ardından takip altına alındığı öğrenildi.

PLAKASIZ ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kazaya karışan motosikletin plakasının bulunmadığı belirlendi. Trafik mevzuatına aykırı bu durum nedeniyle ayrı bir işlem başlatıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda sürücüye “plaka takma zorunluluğu” ihlali kapsamında 46 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme devam ederken, tarafların kusur durumunun belirlenmesi için rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Manavgat’taki kaza ile ilgili hem adli hem de idari sürecin sürdüğü bildirildi.