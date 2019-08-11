Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen dana, sahibinin elinden kaçıp, Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi. Boğa yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı.

KAYBOLDU

Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçarak sahilden uzaklaştı. Liman Mahallesi'ne kadar yakalamaya çalışanlardan kaçan boğa, bir süre sonra gözden kayboldu.

Antalya'da kesime götürülen kurbanlık dana sahile kaçtı ViDEO

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Boğanın kaçtığı anlar ise bir çevre sakini tarafından, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Boynundaki iple deniz kenarındaki yürüyüş yolunda koşan boğa, yaklaşık 5 kilometre sahil bandında başıboş dolaştı.