Antalya'da manzara izlemek isterken mahsur kaldı

Antalya'da dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkisinde yürüyüş yapmak ve vericilerin bulunduğu noktaya giderek manzara seyretmek isteyen Oğuz K., dağa çıkmaya karar verdi.

Oğuz K., dağa çıktığı sırada sarp kayalıkların ve uçurumların bulunduğu bölgede mahsur kaldı.

112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Bir süre mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalışan Oğuz K., başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

DRONE İLE TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekibi, Oğuz K.'nin yerini belirlemek için termal kameralı ve gece görüş özellikli drone ile tespit çalışması yaptı.

Oğuz K.'nin 200 metrelik uçurumun dibinde olduğunu belirleyen ekipler, halatla yanına indi.

8 SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Sağlık durumunu kontrol eden ekipler, Oğuz K.'yi 8 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.