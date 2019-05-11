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Antalya'da masalsı Hint düğünü

Londra'daki yerleşik Hintliler, 3 gün 3 gece sürecek düğün için Antalya'yı tercih etti.

AA | 11.05.2019 - 01:41..
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İngiltere'de yaşayan 200 Hindistanlı, lüks bir otelde 3 gün 3 gece sürecek düğün için Antalya'ya geldi.

Antalya'da masalsı Hint düğünü

3 GÜN 3 GECE HİNT DÜĞÜNÜ

Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'nde, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ailelerinin kızları Nıltesh ve damat Nishma Raithatha, düğünlerini yapmak için Antalya'yı tercih etti.

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Bugün lüks bir otelde başlayan, 3 gün 3 gece devam edecek düğüne Londra'dan 200 davetli katıldı. Davetliler çeşitli dans, müzik ve ışık gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Antalya'da masalsı Hint düğünü

MASALSI ORGANİZASYON

Titanic Mardan Palace Uluslararası Düğün ve VIP Etkinlik Sorumlusu Mustafa Onat, misafirlerinin tamamına yakınının Londra'da yaşayan Hindistanlılardan oluştuğunu söyledi.

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Avrupa'daki Hindistanlıların artık düğün için Türkiye'yi tercih etmeye başladığını belirten Onat, "Hindistanlı çiftimizin düğünü 3 gün sürecek ve 3 farklı otelimizde çeşitli etkinliklerle devam edecek. Hindistanlılar artık düğünlerini yapmak için Avrupa'yı değil ülkemizi tercih etmeye başladı. Hindistan'dan gelen misafirler düğün sonunda ülkelerine dönüyor ama Londra'dan gelen misafirler otelde konaklamaya devam ediyor." dedi.

Antalya'da masalsı Hint düğünü

ANTALYA TERCİHİ

Gelinin babası Raju Raithatha, daha önce golf oynamak için Antalya'ya geldiğini, Türkiye'yi çok beğendiği için çocuklarının düğününü de burada yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Gelinin annesi Smita Raihatha ise Türkiye ve Antalya'yı çok beğendiğini ve tekrar gelmeyi düşündüklerini dile getirdi.

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