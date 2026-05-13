Antalya'da Mehmetçik'in mektup sürprizi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, 1'inci sınıf öğrencilerinin yazdığı mektuplar karşılık buldu.

Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, şubat ayında Antalya'da görev yapan Mehmetçik'e duygu ve düşüncelerini yazıp teşekkür mektupları gönderdi.

ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİLER

Proje kapsamında Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin gönderdiği mektuplara, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından cevap yazıldı. Mehmetçik'in gönderdiği mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve beraberindeki heyet sınıfları gezip, öğrencilere hediyeler verdi.

Özel eğitim sınıfındaki öğrencileri de ziyaret eden Piyade Albay Ayhan Ocak, mektupları ve hediyeleri öğrencilere teslim edip, çocuklarla sohbet etti. Etkinliğin sonunda öğrenciler, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Bölge Bandosu eşliğinde şarkılar söyledi. Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.