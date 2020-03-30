Antalya'da minibüste kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Akseki istikameti Hacıobası mevkiinde seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada 3 bin 800 litre akaryakıt, 3 adet bin 200 litre kapasiteli plastik yer üstü tankı ve 5 adet 50 litre kapasiteli bidonlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.C. hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatına istinaden “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.