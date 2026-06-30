Antalya’da orman yangını

Bugün saat 10.30 sıralarında, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Aşağıkaraman Mahallesi Kapuz Kanyonu yakınlarındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede çevredeki kuru alanlara yayıldı.

VATANDAŞLAR DUMANLARI FARK ETTİ

Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Olası bir büyümenin önüne geçmek için ekipler, koordineli şekilde müdahale planı oluşturdu.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler yangına karadan müdahale ederken, bir helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin geniş bir ormanlık alana yayılması engellendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun müdahalenin ardından yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki riskin tamamen ortadan kaldırılması için soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla alanda detaylı soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.