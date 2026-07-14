Antalya'da orman yangını

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Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin batı kesimindeki ormanlık alanda, yangın meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi.

Yangının çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek amacıyla ekipler, koordineli şekilde müdahalesini sürdürüyor.

HAVA VE KARA GÜCÜ SEFERBER EDİLDİ

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye geniş çaplı ekip ve araç desteği sağlandı.

Söndürme çalışmalarında 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi görev yapıyor.

Hava araçları alevlerin yoğun olduğu noktalara peş peşe su atarken, kara ekipleri de yangının ilerleyişini durdurmak için kritik bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedefleyen ekiplerin bölgedeki yoğun müdahalesi sürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların ise alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılacağını belirtti.