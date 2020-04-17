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Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

Antalya'da Spiderman (Örümcek Adam) kostümü giyen 27 yaşındaki Burak Soylu, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım ediyor.

AA |
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Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın kostümünü koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giyen Burak Soylu'nun yardımseverliği, herkesin dikkatini çekti.

Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

YAŞLILARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Yaşlıların verdikleri listeye göre, market ve manav ihtiyaçlarını adreslerine ulaştıran Soylu, gönüllere dokundu.

Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

Kostümünün üzerine taktığı maske ile de insanları maske kullanmaya teşvik eden Soylu, sosyal medyadan kendisine gösterilen ilgiden de oldukça memnun.

Antalyalı Örümcek Adam'ın traktör üzerindeki, manav ve yaşlılarla fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

Burak Soylu, yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Elazığ depremi sonrasında da bölgeye giderek depremzede çocukları gösterileriyle eğlendirdiğini belirten Soylu, koronavirüs salgınına karşı yetkililerin aldığı tedbirlere uyulmasına dikkati çekmek için hareket ettiğini dile getirdi.

Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

"HERKESİN İÇİNDE 'İYİLİK' ADI VERİLEN BİR SÜPER GÜCÜ VAR"

Toplumun moralini yükseltmek için iyilik yapmaya devam edeceğini vurgulayan Soylu, "Evde kal' çağrısına bir nebze de olsa dikkati çekebildiysem çok mutluyum. Sadece benim değil, herkesin içinde 'iyilik' adı verilen bir süper gücü var ve insanlar bunu kullanmalı." dedi.

Antalya'da 'Örümcek Adam' bu kez yaşlılar için ortaya çıktı

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