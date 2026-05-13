Antalya'da otomobil mermer yüklü tırla çarpıştı: Genç çift kazada can verdi

Antalya-Isparta yolunda korkunç kaza...

Isparta yönüne seyir halindeki Ali Çapraz'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak yine karşı yönden gelen Bekir Ş.'nin kullandığı mermer blokların yüklü bulunduğu tır ile kafa kafaya çarpıştı.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha öncede onlarca kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ali Çapraz ve yolcu olarak bulunan eşi Sevda Çapraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Bekir Ş. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle trafik, jandarma ve polis ekipleri tarafından uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.