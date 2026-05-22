Antalya'da otomobil, yağışlı yolda takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, Fethiye istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Yakup K. (45) idaresindeki otomobil, Kızılcadağ mevkiine geldiği sırada yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle savrulan araç yolda takla atarak durabildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan Mehmet Ali Kösek (73) ve Ümmü Kösek (73) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan sürücü Yakup K. (45) ile yolcu Gülden K. (45) ise yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

JANDARMA KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.