Antalya'da patlamaya uyandı, ölümden döndü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya döşeme atölyesinde yangın çıktı.

Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6521-6527 sokak kesişiminde meydana gelen yangın, büyümeden iş yeri çalışanı sayesinde kontrol altına alındı.

Mobilya döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinin dış kısmında başlayan ve patlamasıyla işyerinde bulunan çalışan gürültüye uyanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Çalışanın haber vermesi ile işyerinin yakınında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin kısa sürede adrese gelerek yangına müdahale etti.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, işyerinin önünde bulunan mobilyaların yanı sıra park halindeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve alevlerin iş yerinin içerisinde bulunan sünger ve benzeri yanıcı maddelere ulaşmaması muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağladı.