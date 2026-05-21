Antalya’da plakasını kapatan 14 yaşındaki sürücüye 182 bin TL ceza kesildi

Antalya’da sürücünün plakayı kapatması pahalıya patladı...

Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir sürücünün, kullandığı motosikletin plakasını bezle kapatarak gezdiğine dair ihbar yapıldı.

TRAFİK EKİPLERİ ÇOCUĞU DURDURDU

İhbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Trafik ekipleri, küçük çocuğun kullandığı motosikleti Şelale Mahallesi’nde durdurdu.

"AĞABEY CEZA KESİYORLAR"

Durdurulan çocuğa plakasını neden kapattığı sorulduğunda, çocuğun savunması ise “Ağabey, ceza kesiyorlar.” oldu.

TOPLAM 182 BİN 719 LİRA CEZA

Trafik ekipleri, motosiklet sahibine; sürücü belgesi olmayan küçük yaştaki çocuğa araç kullandırmaktan 40 bin TL, plakayı kapatmaktan 140 bin TL, motosikletin dikiz aynasının olmamasından 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 182 bin 719 TL para cezası uyguladı.

Trafikten menedilen motosiklet, yediemin otoparkına çekildi.